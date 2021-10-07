دارنس يقدم جهازه الفني الجديد

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قدمت إدارة نادي دارنس من خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر النادي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وقدم النادي الكابتن زياد التومي، مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، وخالد ساسي، مساعدًا للمدرب، وعبد المحسن الحاج، مدربًا للحراس، والتونسي وائل الذوادي، المعد البدني للفريق.

وحضر التقديم سالم بطاو، رئيس مجلس الإدارة بنادي دارنس وحمد الفرجاني، مدير كرة القدم.

وتسعى إدارة نادي دارنس لإظهار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بشكل مميز حين بخوض الدوري الممتاز المنتظر انطلاقة الشهر المقبل.