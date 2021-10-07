“خيرًا تفعل شرًا تلقى”.. عمل خير كاد أن يودي بصاحبه المسافر عبر مطار مصراتة إلى السجن

أخبار ليبيا24

يمكن، لأي شخص أن يُقدم على فعل الخير للآخرين، لكن ما حدث لأحد المسافرين داخل مطار مصراتة الدولي، كاد أن يُزج به داخل السجن.

ففي منشور، لرقابة جهاز الأمن الداخلي بمطار مصراتة الدولي، اليوم الأربعاء، تمكن أعضاء الرقابة يوم أمس الأربعاء من ضبط حقيبة بها كمية من المخدرات كانت متجهة إلى اسطنبول على متن الخطوط الأفريقية.

وأوضحت الرقابة، أنه تبين أن الحقيبة مبعوثة لشخص في اسطنبول على أنها ملابس.

وأضافت، عند التحقيق في هذا الأمر تبين أن الراكب الذي بحوزته الحقيبة ليس له علاقة بها، غير أنه “فاعل خير”.

وأكدت رقابة جهاز الأمن الداخلي بمطار مصراتة، أنه تم إحضار صاحب الحقيبة الفعلي، والذي بدوره اعترف بأنه صاحب الحقيبة.