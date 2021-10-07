“خيرًا تفعل شرًا تلقى”.. عمل خير كاد أن يودي بصاحبه المسافر عبر مطار مصراتة إلى السجن

7 أكتوبر، 2021 10:10 م
1

أخبار ليبيا24

يمكن، لأي شخص أن يُقدم على فعل الخير للآخرين، لكن ما حدث لأحد المسافرين داخل مطار مصراتة الدولي، كاد أن يُزج به داخل السجن.

ففي منشور، لرقابة جهاز الأمن الداخلي بمطار مصراتة الدولي، اليوم الأربعاء، تمكن أعضاء الرقابة يوم أمس الأربعاء من ضبط حقيبة بها كمية من المخدرات كانت متجهة إلى اسطنبول على متن الخطوط الأفريقية.

وأوضحت الرقابة، أنه تبين أن الحقيبة مبعوثة لشخص في اسطنبول على أنها ملابس.

وأضافت، عند التحقيق في هذا الأمر تبين أن الراكب الذي بحوزته الحقيبة ليس له علاقة بها، غير أنه “فاعل خير”.

وأكدت رقابة جهاز الأمن الداخلي بمطار مصراتة، أنه تم إحضار صاحب الحقيبة الفعلي، والذي بدوره اعترف بأنه صاحب الحقيبة.

 

الوسوم
7 أكتوبر، 2021 10:10 م
1

مقالات ذات صلة

انتشار ظاهرة المعاكسات.. آراء متباينة يُظهرها استطلاع للرأي أجرته أخبارليبيا24

7 أكتوبر، 2021 9:49 م

الصور يجري اتصالات دولية في إطار التحقيق بشأن تهريب الآثار الليبية

7 أكتوبر، 2021 9:43 م

مشاركون في استطلاع لأخبار ليبيا24: ضرب الزوج لزوجته ليس من “شيم الرجال”

7 أكتوبر، 2021 9:26 م

عبر مطار مصراتة.. إحباط محاولة تهريب نحو 4 ملايين يورو إلى تركيا

7 أكتوبر، 2021 5:58 م
زر الذهاب إلى الأعلى