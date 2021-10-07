تلاعب وتزوير يوقع مسؤولين ببلدية حي الأندلس وموظفين بالتسجيل العقاري

أخبارليبيا24

أمر النائب العام الصديق الصور الجهات الضبطية بمباشرة إجراء منع الدخول إلى قطعة الأرض المملوكة للدولة الليبية، التي تبلغ مساحتها خمس هكتارات الموسومة بمزرعة نقابة الفلاحين غوط الشعال.

ووجه الصور وكلائه بمباشرة التحقيق في ظروف وملابسات واقعة التصرف فيها من قبل أشخاص طبيعيين ليس لهم مكنة التصرف.

وذكر مكتب النائب العام أن إجراءات التحقيق أسفرت على إثبات واقع ارتكاب الجناة لجرائم تزوير مستندات رسمية، وإجراء تغيير على استعمال المخطط المعتمد بالمخالفة لأحكام التشريعات النافذة.

وأضاف المكتب أن النيابة العامة وجهت الجهة الضبطية بمباشرة إجراءات البحث عن الفاعلين والقبض عليهم.

وأفاد أن إجراءات الاستدلال المتخذة من قبل جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب أسفرت عن ضبط الشخص الذي تصرف بقطعة الأرض بالبيع، ورئيس فرع التخطيط العمراني طرابلس، وعميد بلدية حي الأندلس، وسلفه، وعضو المجلس البلدي حي الأندلس، ومدير إدارة التسجيل العقاري شمال طرابلس، ومدير الإدارة الفنية في إدارة التسجيل العقاري شمال طرابلس.

وأوضح مكتب النائب العام أن الجناة اعترفوا في مرحلتي الاستدلال والتحقيق بوقائع تزوير مستندات رسمية استعملت في معاملات بيع العقار وإجراء تغيير على استعمال المخطط المعتمد بالمخالفة لأحكام التشريعات في مقابل حصول الموظفين العموميين المتهمين بالأوراق على عطايا لاحق لهم فيها.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن النيابة العامة انتهت إلى الأمر بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق.