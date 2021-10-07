تعرف على سبب استقال مدير مكتب “الصديق الكبير”

7 أكتوبر، 2021 3:34 م
15
عبد اللطيف التونسي
عبد اللطيف التونسي

أخبار ليبيا 24

أعلن عبد اللطيف التونسي، مدير مكتب محافظ مركز طرابلس المركزي الصديق الكبير، عن استقالته من منصبه اليوم الخميس.

 وقالت وسائل إعلام محلية إن التونسي استقال لوجود مخالفات مالية وإدارية بحقه، وأنه متورط في أعمال اعتداء على المال العام، إلا أنه نفى ذلك في تصريح له.

وقال التونسي إنه “لا صحة للأخبار المتداولة بشأن استقالتي بسبب وجود إشكاليات وعدة قضايا أخرى”.

وأضاف  أنه استقال لأسباب شخصية تعود له، وقد تم تكليف شخص آخر للقيام بمهام مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

7 أكتوبر، 2021 3:34 م
15

مقالات ذات صلة

عبر مطار مصراتة.. إحباط محاولة تهريب نحو 4 ملايين يورو إلى تركيا

7 أكتوبر، 2021 5:58 م
شركة فورد

في تحدٍ مثير .. إكسبلورر “الهجينة” تتسلق أطول برج في العالم

7 أكتوبر، 2021 4:39 م

بالفيديو | صبر وشجاعة.. عائلة التركاوي: ابننا عبدالله فداء للوطن

7 أكتوبر، 2021 4:13 م
صنع الله يبحث دعم نشاط المرأة

عقب الكوني ..صنع الله يبحث دعم نشاط المرأة الليبية

7 أكتوبر، 2021 3:43 م
زر الذهاب إلى الأعلى