تعرف على سبب استقال مدير مكتب “الصديق الكبير”

أخبار ليبيا 24

أعلن عبد اللطيف التونسي، مدير مكتب محافظ مركز طرابلس المركزي الصديق الكبير، عن استقالته من منصبه اليوم الخميس.

وقالت وسائل إعلام محلية إن التونسي استقال لوجود مخالفات مالية وإدارية بحقه، وأنه متورط في أعمال اعتداء على المال العام، إلا أنه نفى ذلك في تصريح له.

وقال التونسي إنه “لا صحة للأخبار المتداولة بشأن استقالتي بسبب وجود إشكاليات وعدة قضايا أخرى”.

وأضاف أنه استقال لأسباب شخصية تعود له، وقد تم تكليف شخص آخر للقيام بمهام مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي.