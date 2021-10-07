انتشار ظاهرة المعاكسات.. آراء متباينة يُظهرها استطلاع للرأي أجرته أخبارليبيا24

أخبار ليبيا 24

في محاولة للوقوف على أسباب أنتشار ظاهرة المعاكسات والمضايقات التي تتعرض لها المرأة في ليبيا، أجرت وكالة أخبار ليبيا 24 استطلاع رأي عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها.

وطرحت الوكالة سؤالا لجمهورها الكريم، كان مضمونه، شن سبب كثرة المضايقات اللي اتعرضلها المرأة في ليبيا؟ وأنتِ كيف تواجهي في الشيء هذا؟.

وكانت ردود المشاركين في الاستطلاع متباينة، بين من يرى أن الكبت لدى الشباب هو سبب ارتفاع المعاكسات في الشارع، وبين من يرى أن ملابس المرأة تحدد تعرضها للمعاكسة من عدمه.

وقال أحد المشاركين، أن المرأة إن كان لباسها محترم وتمشي باحترام لن تتعرض إلى المعاكسات ولن يؤذيها أحد.

من جانبها قالت مشاركة أخرى، “يضعون الحق على النساء في حين أمر الله الرجال بغض البصر، مهما كانت الفتاة مرتدية يجب أن تغض البصر”، وتابعت، “لا يضع أحد الحق على النساء.. نحن تعبنا من التحرش والمعاكسات ولها عواقب وخيمة على نفسية الفتاة”.

في حين طالب مشارك آخر النساء بعدم قيادة السيارات وتركها للرجال فقط مطالبا النساء بترك أزواجهن أو أخوتهن هم من يقودون السيارات لقضاء حوائجهن.

ومن جهة أخرى رأت مشاركة أن هناك نساء مضطرة للقيادة كالأرامل والمطلقات اللاتي لا تجدن من يقضي لهن حاجتهن، مؤكدة أنها حتى وإن تركت القيادة سوف تتعرض للمضايقات في الشارع وستكون متخوفة من المعاكسات أكثر من كونها في سيارتها.

من جانبها قالت مشاركة أن لباسها فيه سترة وغير ملفت للنظر ولا يجعلها تتعرض للمعاكسات، وهو ما أكدت بعض المشاركات أيضا واللاتي رأين أن التبرج واللباس غير المحتشم هو ما يجعل المرأة تتعرض للمعاكسات.

في حين رأت مشاركة أخرى أن حتى النساء اللاتي يرتدين الملابس الفضفاضة ويضن الخمار يتعرضن للمضايقات، مشيرة إلى أن المعاكسات ما هي إلا نتاج لقلة التربية وغياب الوازع الديني.

في حين قالت مشاركة أخرى أن غياب القانون الذي يُجرم المعاكسة هو السبب وراء ارتفاع وتزايد المعاكسات والمضايقات في الشارع.