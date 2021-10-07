المقريف يُدشن صندوق التغذية المدرسية

أخبار ليبيا 24

أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، الأربعاء، عن تدشين صندوق التغذية المدرسية.

وجاء ذك بحسب بيان الوزارة عبر فيسبوك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة، والممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي رواد حلبي.

ووجه وزير التعليم الدعوة إلى دعم الصندوق من الجهات العامة والخاصة، مشيراً إلى أن هناك جهات قد أبدت الاستعداد لدعم المشروع وتنفيذه مثل سفير إيطاليا لدى ليبيا ووزارة الصناعة.

وأكد وزير التعليم أنه سيتم وضع سياسة عامة وتحديد الاحتياجات الغذائية وتخصيص ميزانية عامة وخطط تدريب وقوانين تتعلق بالصندوق والقائمين عليه.

بدوره، أبدى وزير الصناعة أحمد أبو هيسة عن استعداد وزارة الصناعة للعمل الكامل لهذا المشروع، مشيراً إلى نية الوزارة إنشاء ثلاثة مصانع تمور في مناطق مختلفة في ليبيا لتقديم الدعم، خصوصاً أن التمور هي مادة مهمة ورئيسية في التّغذية المدرسية.

وقدّمت الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في ليبيا رواد حلبي “الشكر لوزارة التربية التعليم على هذه البادرة”، مشيرة إلى أن ليبيا من البلدان السبّاقة في مشاريع التغذية المدرسية.

وأكدت حلبي أن “هذا الاستثمار لتلاميذ المدارس هو استثمار حقيقي”، منوّهة بأن برنامج الأغذية العالمي لديه مشاريع للتغذية المدرسية في حوالي 100 دولة في العالم.