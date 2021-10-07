الككلي يكشف لـ”أخبارليبيا24″ غيابات المنتخب أمام مصر

7 أكتوبر، 2021 12:04 م
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المنتخب الليبي
المنتخب الليبي

أخبارليبيا24- خاص

أكد رئيس بعثة المنتخب الليبي ناجي الككلي أن تحضيرات المنتخب تسير بشكل جيد في مدينة الإسكندرية.

وأضاف الككلي لمراسل “أخبارليبيا24″ أن المنتخب يشهد غياب أنيس سلتو بشكل رسمي، أما علي سلامة الذي انتشرت شائعات إصابته فإن الأمر متروك للمدرب واللاعب يتواجد في التدريبات”.

وأوضح رئيس بعثة المنتخب الليبي أن جميع المحترفين التحقوا بالمنتخب والمعنويات عالية.

وسيجري المدير الفني للمنتخب الليبي اليوم الخميس مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية بالملعب الرئيسي بملعب برج العرب ومن ثم يخوض منتخب فرسان المتوسط حصة تدربية على ملعب المباراة.

7 أكتوبر، 2021 12:04 م
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