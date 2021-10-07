الصور يجري اتصالات دولية في إطار التحقيق بشأن تهريب الآثار الليبية

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قال، النائب العام، الصديق الصور، إن إجراءات التحقيق والملاحقة بشأن الاتجار بالممتلكات الثقافية الليبية، اقتضت من مكتب النائب العام الالتجاء إلى آليات التعاون الدولي المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية.

جاء ذلك، في اجتماع مع رئيس نيابة الخمس الابتدائية ورئيس نيابة زليتن الابتدائية ورئيس مصلحة الآثار، ورئيس جهاز المباحث الجنائية، ومدير أمن زليتن، ومدير أمن الخمس، ورئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار.

وأضاف الصور، إنه تواصل مع جهات إنفاذ القانون في إسبانيا وإيطاليا وسويسرا لغرض الوصول إلى المعلومـات المتعلقة بالممتلكات الثقافية المصدرة على نحو غير مشروع وتحديد تدفقها بغية استردادها.

وأكد، أن ظاهرة التعدي على العقارات الأثرية مازالت في تنامي وفق المؤشرات القائمة أمامه نتيجة عدم فاعلية جهات إنفاذ القانون في القيام بواجب تطبيق الأحكام التي تحيط الآثار والوثائق والمدن التاريخية والأحياء والمباني التاريخية بالحماية الجنائية.

وطالب الصور، بحث الجهات المعنية على الاضطلاع بدورها في مجال مكافحة الجريمة من خلال تعزيز فاعلية رصد الجرائم وممارسة الملاحقة، تحت إشراف نيابة النظام العام، والتي اقترح مكتب النائب العام إنشائها للرفع من سبل التوقي.