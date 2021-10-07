الشاطر يهاجم المنقوش بسبب تغريدة

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هاجم، عضو مجلس الدولة، عبدالرحمن الشاطر، اليوم الخميس، وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بسبب تغريدة لها حول زيارتها الأخير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

المنقوش، وبعد ختام زيارتها إلى الإمارات ضمن عديد الزيارات لدول الخليج العربي، كتبت، الأربعاء، على تويتر حول اللقاء الذي جمعها مع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وقالت المنقوش، “لقاء مميز مع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين”.

وأضافت، “شدّد سموه على دعم دولة الإمارات الدائم لكافة الجهود الساعية إلى تحقيق الاستقرار والأمن والسلام، كما أكد دعم دولة الإمارات لمبادرة الحكومة الليبية بشأن استقرار ليبيا”.

ويبدو أن ما كتبته المنقوش، لم تلقى قبولًا من عضو مجلس الدولة، عبدالرحمن الشاطر، إذ بدوره كتب على تويتر، “إلى كل مسؤول ليبي يُغرد أو يصرح بعمق العلاقات الأخوية عند زيارته لدول شنت حروبا شرسة على مددنا وقتلت وهجرت ودمرت أملاك ليبيين الأجدر بهم أن يعبروا عن عمق الجراحات والآلام”.

وأضاف، “ذاكرة الشعوب ستظل تذكر الاعتداءات، ولن تمحيها تصريحات المنقوش في الإمارات”.