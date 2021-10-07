السايح: لن نتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها لهذا السبب

7 أكتوبر، 2021 3:23 م
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عماد السايح
عماد السايح

أخبار ليبيا 24

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن المفوضية قد لا تستطيع إنجاز الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وأضاف السائح في تصريحات صحفية، إن المفوضية لن تتمكن من استكمال العملية الانتخابية في موعدها بسبب مجلس النواب، مشيرا إلى أن المفوضية لم تستلم حتى الآن قانون انتخاب مجلس النواب.

وأوضح أنهم استلموا قانون انتخاب رئيس الدولة، وكان عليه بعض الملاحظات، وبناء على ذلك جرى مراسلة البرلمان بشأن هذه الملاحظات الفنية البحتة والتي تتعلق بجوهر تنفيذ العملية الانتخابية من الناحية الفنية”.

وقال إن هذا الوضع يقلقنا كثيرًا، لأنه قد يتسبب في الطعن على إجراءات المفوضية وهو ما قد يعرض استكمال مسار الانتخابات، وخاصة فيما يتعلق بالملاحظات الخاصة بانتخاب الرئيس.

وأكد أن هناك ملاحظات جوهرية وذات أهمية جدًا، ولا أدري لماذا بعض النواب يعترضون على التعديلات التي طلبتها المفوضية”.

7 أكتوبر، 2021 3:23 م
18

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