التويجر: تحديد موعد انتخاب البرلمان من اختصاص مجلس النواب الحالي

أخبار ليبيا 24

قال مقرر عام هيئة صياغة مشروع الدستور، رمضان التويجر، أن تحديد موعد انتخاب مجلس النواب القادم ترك لمجلس النواب الحالي “برئاسته الحالية” بعد 30 يوما من انتخاب رئيس الجمهورية؛ وذلك طبقا لنص المادة (20) من القانون رقم (2) لسنة 2021.

وأوضح التويجر، لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، أن ترك موعد انتخاب مجلس النواب، يقودنا لعدة تساؤلات ونتائج حامية من أبرزها: “ماذا لو لم يحدد مجلس النواب الحالي موعداً للانتخابات البرلمانية بعد مُضي ثلاثين يوماً من انتخاب رئيس الجمهورية، خاصة لو حسمت الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى من سيقوم بإلزامه بذلك؟، وماذا لو لم ينجح رئيس المجلس أو من يناصره في الانتخابات الرئاسية هل ستكون هناك انتخابات برلمانية؟ ، وفي حال تعذر إقامة الانتخابات الرئاسية في موعدها 24 ديسمبر فهذا سيقودنا وبنتيجة حتمية بعدم إقامة الانتخابات البرلمانية وفقا لنص القانون”.

وتابع التويجر، أنه لن تكون هناك انتخابات برلمانية يوم 24 ديسمبر، وإنما انتخابات رئاسية فقط وسيكون تحديد موعد الانتخابات الرئاسية لمجلس النواب الحالي، مشيراً إلى أنه يتحدث عن النص القانوني وماذا من الممكن إن ينتج عنه.