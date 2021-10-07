استغلال فعل الخير للنصب والاحتيال..الداخلية تكشف التفاصيل

أخبارليبيا24

يستغل بعض أصحاب النفوس الضعيفة الجانب الخير لدى الناس عن طريق استعطافهم والظهور بمظهر يدفعهم للإشفاق عليهم ومنحهم المال، ويكون ذلك إما عن طريق التسول وإما عن طريق أفعال يكون الخير في ظاهرها والشر في باطنها.

حالة اليوم، هي استغلال للجانب الديني وفعل الخير والحصول على الحسنات والأجر، إذ ادعى أبطالها أنهم من الساعين للخير عن طريق جمع التبرعات والصدقات لبناء المساجد ومساعدة الفقراء، وهو أمر يسعى جل الليبيين للقيام به.

تظاهر شخصين تقنعا بلباس ومظهر رجال الدين، سعيًا منهم لخداع وإقناع الناس بشكل أكبر ولإثبات صدق مسعاهم وفعلهم لأمر فيه خير وأجر، تجرأوا ووضعوا صناديق لجمع التبرعات لأعمالهم الخيرة المزعومة في منطقتي الساعدية والعزيزية.

إلا أن هذا الفعل لم يستمر طويلًا إذ كشفت وزارة الداخلية أنه بعد ورود معلومات للبحث الجنائي العزيزية بمديرية أمن الجفارة مفادها قيام شخصين المدعو “ع،ع، ال” مواليد 1983, والمدعو “خ، خ، ال” مواليد 1987 يقومان بوضع صناديق للتبرعات والصدقات بمنطقتي الساعدية والعزيزية، وذلك بحجة مساعدة الفقراء والأسر المحتاجة وكذلك بناء المساجد.

أكدت الوزارة أنه تم ضبطهما وبالتحقيق معهما، فتبين بأنهما يقومان بعملية نصب واحتيال على أصحاب المحلات والمواطنين بحجة أن هذه الأموال تذهب لمساعدة الفقراء والمحتاجين، ويقومان بتقاسم المبالغ المالية بينهما.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما للنيابة العامة، مشددة على المواطنين بعدم الانجرار وراء هؤلاء الأشخاص وهذه الاعمال المشبوهة.

وذكرت وزارة الداخلية أن هنالك أماكن مخصصة للتبرعات والصدقات من قبل الدولة لضمان وصولها لمن يستحقها.