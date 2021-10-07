استطلاع للرأي لأخبار ليبيا 24 .. الأزمة الاقتصادية هي العامل الأساسي في هجرة الشباب

أخبار ليبيا 24 – استطلاع

في استطلاع للرأي قام به فريق أخبار ليبيا 24 عن الأسباب التي قد تدفع الشباب للهجرة من البلاد، وجدنا أن أغلبية الردود تؤيد الهجرة من الشباب والسيدات وخاصة إلى أوروبا .

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن الأزمة الاقتصادية هي العامل الأساسي في الهجرة يليها نقص الخدمات العامة من كهرباء وصحة وتهالك البنية التحتية .

وبين عدد من متابعي صفحات الوكالة على مواقع التواصل الاجتماعي أن أهم أسباب رغبتهم في الهجرة هو ما تمر به البلاد في السنوات الأخيرة من غلاء المعيشة مقارنة بالدخل الشهري وقلة فرص العمل وعدم الاستقرار الأمني .

ويقول أحد المتابعين إنه إذا تمكنت الخارجية الليبية من تسهيل إجراءات التأشيرة إلى أوروبا سيهاجر الليبيون كأسراب الطيور، بسبب الحالة النفسية السيئة للغاية .

ويوضح المتابعين أن الشعب الليبي لم يكن يفكر فى الهجرة مع العلم أن جواز السفر الليبى تخش بيه حتى لأمريكا فى السنوات الأخيرة قبل اندلاع ثورة فبراير2011، لكن الآن للآسف الحياة أصبحت مزرية فى ظل الحروب والقتل والتهجير والسرقة والسلب والنهب والأمراض وإنعدام الأمن والأمان وسؤ الخدمات والأزمات باستمرار والظروف المعيشية للمواطن والغلاء وارتفاع الأسعار كل هذه العوامل أثرت فى الليبيين وأصبحوا لا يريدون العيش فى ليبيا .

وبخصوص موانع الهجرة لأغلب المشاركين في الاستطلاع فكانت في الدرجة الأولى هو خطورة عبور البحر بالأولاد، فالأمر غير مضمون للجميع، ويمكن أن يغرق القارب ويودي بحياة كامل العائلة .

وفي المقابل، يقول الشباب غير المتزوجين إنهم سيحاولون الهجرة في أقرب فرصة بعد توفير الأموال اللازمة، ويذهب بعضهم أنهم لايخافون حتى من الموت في عرض البحر، لأنه في ليبيا سيموت ولو عبر البحر سيموت .

ومن خلال الاستطلاع تحث وكالة أخبار ليبيا 24 السلطات المحلية بضرورة الشروع في عملية الإصلاح سياسي، ليضمن للشباب التعبير عن آرائهم في القضايا الوطنية عامة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون والعدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد والمحسوبية.

توفير الدعم المالي للشباب من القطاعات كافة لإقامة مشروعاتهم الخاصة وتبني أفكارهم المنتجة، ومنح الشباب ميزات ملائمة لمؤهلهم التعليمي مثل الراتب المناسب لالتزامات العمل والسكن والتأمين الصحي، بما يغريهم بالإقامة في بلدانهم بحثاً عن فرص أفضل.

وفي هذا توجه وكالة أخبار ليبيا 24 وافر الشكر والامتنان إلى متتبعيها على استجابتهم ومشاركتهم الفاعلة في استطلاع الرأي من خلال إبداء آرائهم وإجاباتهم حول موضوع الاستطلاع .