325 أسرة نازحة تعيش أوضاعا إنسانية صعبة في طبرق

6 أكتوبر، 2021 5:55 م
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أخبار ليبيا 24-خاص

تعيش 325 عائلة ليبية نازحة من مدن مختلفة ظروفًا إنسانية صعبة تفتقر لأدنى الخدمات في مدينة طبرق شرق البلاد بعدما اضطرتها الظروف إلى النزوح عن منازلها بسبب أوضاع الحروب التي مرت خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الصدد، بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية مع مروان الحاسي مدير إدارة العمليات بالهيئة الليبية للإغاثة أوضاع تلك الأسر النازحة من سرت ومرزق وتاورغاء وجنوب طرابلس وترهونة ودرنة وبنغازي.

وأكدت، الهيئة الليبية للإغاثة، بأنها ستقدم المساعدات لهم خلال شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الحالي.

وتشمل المساعدات ذوي الدخل المحدود خلال الخطة القادمة للهيئة من العام القادم.

وجرى خلال الاجتماع، بحث التنسيق والشراكة بين بلدية طبرق وهيئة الإغاثة وتفعيل دورها بالبلدية.

وأكد الحاسي، أن الهيئة قدمت مساعدات غذائية لعدد 149 أسرة في طبرق أوضاعهم سيئة خلال ثلاثة الأشهر الماضية.

 

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6 أكتوبر، 2021 5:55 م
19

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