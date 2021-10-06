نورلاند يوجه رسالة إلى اللجنة العسكرية المشتركة المجتمعة في جنيف

أخبار ليبيا24

أعرب، المبعوث الأمريكي الخاص والسفير في ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن أمله في أن تواصل اللجنة العسكرية المشتركة المجتمعة في جنيف تحقيق إنجازات أخرى بشأن القضايا العسكرية والأمنية والمالية في ليبيا.

وقال نورلاند، في تغريدة للسفارة الأمريكية، “بالنيابة عن الولايات المتحدة، أود أن أعرب عن أملنا في أن تواصل اللجنة العسكرية المشتركة البناء على التقدم الذي أحرزته”.

وأضاف، “الاجتماعات في جنيف هي فرصة أخرى لإيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا العسكرية والأمنية والمالية التي لا تزال تقسم ليبيا.”

وانطلقت، اليوم الأربعاء، اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في جنيف لوضع خطة عمل لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.

وتعقد الاجتماعات، الذي تيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.