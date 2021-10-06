مشاهد تتكرر في بنغازي..فما السبب؟

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انقلبت اليوم الأربعاء في مدينة بنغازي شرقي البلاد شاحنة تحمل خردة أثناء مرورها بجزيرة دوران جسر طريق طرابلس بالطريق العام.

وتسبب الحادث المروري في فوضى وازدحام، بعد أن انقلبت الشاحنة التي تحمل خردة، دون وقوع خسائر بشرية وفقاً للمعلومات الأولية.

وتتكرر هذه المشاهد في المدينة وسط غياب تام للجهات الأمنية التي لم تضع حداً لظاهرتي تجارة الخردة وتغول تجارها بسبب أطماعهم المادية، وسائقي الشاحنات غير المبالين بحياة المواطنين.

يذكر أن مدينة بنغازي شهدت خلال الأيام الماضية حادثين مشابهين، حيث قتل أطفال ووالدتهم نتيجة اصطدام سيارة والدهم بشاحنة مسرعة بطريق جردينة.

كما شهدت المدينة وفي منطقة القوارشة تحديدًا حالات تسمم واختناق عدداً من المواطنين نتيجة قيام تجار الخردة بقص برميل يحوي على كلور وانتشاره في الجو بالمنطقة.

وسجل أيضًا في مدينة بنغازي على مدى الأعوام الماضية سقوط عدد الحاويات على السيارات وأخرى تسقط في الطرقات العامة نتيجة لعدم اتخاذ شروط الأمان في النقل من قبل بعض السائقين.