متسلحًا بترسانة المحترفين .. منتخبنا يواصل تدريباته المغلقة بالإسكندرية 

أخبار ليبيا 24 – خاص

واصل منتخب ليبيا لكرة القدم تدريباته المغلقة على إستاد الإسكندرية لليوم الثاني على التوالي منذ وصوله لدولة مصر قادمًا من معسكر تركيا .

وشارك في تدريبات المنتخب الرباعي المحترف “المعتصم المصراتي” لاعب سبارتا براغا البرتغالي و”حمدو الهوني” نجم الترجي التونسي و”مؤيد اللافي” هداف الوداد المغربي إضافة إلى “محمد صولة” مهاجم الصفاقسي التونسي .

ولم يعطي الإسباني “خافيير كلمنتي” مدرب منتخب ليبيا الإذن للإعلاميين والصحفيين بمتابعة وتغطية تدريبات الفرسان ونجح إلى حد كبير في إبعاد الأعين عن منتخبنا .

ويسعى المنتخب الليبي لخطف نتيجة تبقيه في قمة ترتيب المجموعة السادسة وستعطيه دفعة كبيرة قبل خوض مواجهة الإياب في بنغازي الأسبوع المقبل .

ولن تكون مهمة زملاء “نشنوش” سهلة خاصة وأن المباراة على أرض مصر وعلى ملعب برج العرب الذي يعتبر من أكبر الملاعب مساحة في شمال إفريقيا وسيحاول منتخب الفراعنة الاستفادة من هذه الميزة لتحقيق الفوز وتصدر المجموعة .

وتتصدر ليبيا مجموعتها برصيد 6 نقاط حصدتها من انتصارين أمام الغابون وأنغولا فيما يحل منتخب مصر ثانيا بأربع نقاط من فوز على أنغولا وتعادل أمام الغابون .