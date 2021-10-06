ماذا قال “الدبيبة” لـ”المعلمين” ؟

الدبيبة " أنا أعتز أن أكون في خدمة المعلم

6 أكتوبر، 2021 10:23 ص
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عبدالحميد الدبيبة
عبدالحميد الدبيبة

أخبار ليبيا 24

تقدَّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بالتهنئة للمعلمات والمعلمين الليبيين في مناسبة «عيد المعلم»، الذي أكد أن «العالم وضعه تقديرًا وتكريمًا لصانع الأجيال».

وخلال كلمة له بالمناسبة للمعلمات والمعلمين الليبيين نشرتها منصة «حكومتنا» قال الدبيبة، إن المعلم، ثروة وطنية يجب المحافظة عليها والسعي لتطويرها، والرفع من قدراتها.

وتابع الدبيبة، موجهًا حديثه للمعلمين ” أنتم صناع مستقبل أولاد ليبيا ومنارة تزيح ظلام الجهل عن الأجيال .. إننا نقدر قيمتكم ونعرف قدركم، ونعتز أن نكون في خدمتكم، وندعم احتياجاتكم، لأنكم أساس نجاح استراتيجياتنا، والعامل الأول لتحقيق أحلامنا في البناء والأعمار ”.

واعتبر الدبيبة، في كلمته المعلم، التاج فوق رؤوسنا والوسام على صدورنا.

 

6 أكتوبر، 2021 10:23 ص
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