ماذا دار بين المجلس الرئاسي والدبيبة

6 أكتوبر، 2021 3:54 م
19
الرئاسي والدبيبة
الرئاسي والدبيبة

أخبارليبيا24

استعرض المجلس مع رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، في عدد من القطاعات.

وناقش رئيس المجلس مجمد المنفي ونائبيه موسى الكوني وعبدالله اللافي إجراءات الحكومة افي مقدمتها ملفات الشباب والمرأة والمتقاعدين، وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين في كل مدن البلاد.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على دور الحكومة، من خلال أجهزتها المختصة في مضاعفة العمل، واستمرار دعم حملات تطعيم اللقاح المضاد لانتشار فيروس كورونا في كل المدن.

من جهة ثانية أكد الاجتماع على أهمية استمرار العمل على استتباب الأمن، من خلال التنسيق بين الأجهزة المختصة، وحث كل هذه الأجهزة على أداء دورها المناط بها.

6 أكتوبر، 2021 3:54 م
19

مقالات ذات صلة

بحث أوضاع أكثر من 300 عائلة نازحة في طبرق

6 أكتوبر، 2021 5:55 م
عبد الله بليحق

بماذا وصف بلحيق المجلس الأعلى للدولة؟

6 أكتوبر، 2021 4:58 م
انقلاب شاحنة_بنغازي

مشاهد تتكرر في بنغازي..فما السبب؟

6 أكتوبر، 2021 4:39 م
إنقاذ مهاجرين_ليبيا

تعرف على جنسيات مهاجرين تم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية

6 أكتوبر، 2021 3:25 م
زر الذهاب إلى الأعلى