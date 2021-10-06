ماذا دار بين المجلس الرئاسي والدبيبة

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استعرض المجلس مع رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، في عدد من القطاعات.

وناقش رئيس المجلس مجمد المنفي ونائبيه موسى الكوني وعبدالله اللافي إجراءات الحكومة افي مقدمتها ملفات الشباب والمرأة والمتقاعدين، وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين في كل مدن البلاد.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على دور الحكومة، من خلال أجهزتها المختصة في مضاعفة العمل، واستمرار دعم حملات تطعيم اللقاح المضاد لانتشار فيروس كورونا في كل المدن.

من جهة ثانية أكد الاجتماع على أهمية استمرار العمل على استتباب الأمن، من خلال التنسيق بين الأجهزة المختصة، وحث كل هذه الأجهزة على أداء دورها المناط بها.