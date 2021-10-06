لماذا يرى النائب أبوبكر سعيد أن الأولى هو إجراء الانتخابات البرلمانية؟

أخبارليبيا24

قال عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد اليوم الأربعاء إن الأولى والأهم في وقتنا الحالي هو إجراء الانتخابات البرلمانية لا العكس.

وأوضح سعيد في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”بانتخاب مجلس نواب جديد سوف ينتهي الانقسام السياسي ونزاع السلطة بين مجلسي النواب والدولة”.

ولفت عضو مجلس النواب :”أن انتخاب مجلس النواب يساهم في توحيد مؤسسات الدولة التابعة للسلطة التشريعية مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد”.

وتابع سعيد :”ننبه على أن تكرار تجربة الانتخاب الفردي في مجلس النواب القادم هو تكرار للتجربة السابقة ونتوقع الحصول على نفس المخرجات، برلمان منقسم، يغلب عليه الطابع الجهوي والقبلي بامتياز”.

ووصف عضو مجلس النواب أن ما نشهده اليوم هو عِناد سياسي وفجور في الخصومة، لن يصل بنا لشيء إلا استمرار الأزمة السياسية وعرقلة الانتخابات.

وأضاف سعيد :”من يُريد السلطة عليه التوجه للصندوق وتقديم نفسه من جديد وإن تم اختياره من الشعب، فهنيئًا له بذلك، هذه هي الديمقراطية التي يجب أن نرتضي بها جميعًا، غير ذلك فهي ديكتاتورية الأقلية على الأغلبية”.

وختم عضو مجلس النواب منشوره :”لا التمديد ونعم لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وفي موعدها المحدد”.