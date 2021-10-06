كيف يرى النجم “أحمد المصلي” الظروف الحالية للمنتخب الليبي

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قال نجم منتخب ليبيا السابق أحمد المصلي، إن مواجهة مصر في الظروف الحالية، فرصة ذهبية لمنتخب ليبيا من أجل استغلال تراجع الفراعنة.

وأضاف المصلي في تصريحات لبرنامج البريمو “يعاني المنتخب المصري في الوقت الراهن من عدم الاستقرار الفني بعد رحيل المدرب حسام البدري وقدوم البرتغالي كيروش”.

وأوضح نجم المنتخب الليبي أن منتخب مصر حاليا يفتقد للروح القتالية عكس ما كان عليه الجيل الذهبي”.

وأشار المصلي إلى أن وجود النجم محمد صلاح مع مصر، يشبه تواجد ميسي مع منتخب الأرجنتين، موضحًا أن صلاح يعتبر من أفضل 3 لاعبين في العالم.

وتابع “صلاح يقدم مستويات مميزة مع ليفربول، ولكن مواجهة ليبيا في تصفيات كأس العالم مختلفة، لأن المباريات الدولية تختلف عن الدوريات العالمية”.