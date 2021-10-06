قبل مواجهة الفراعنة.. ماذا قال مدير الكرة بمنتخب الفرسان؟

أخبار ليبيا 24

قال مدير الكرة بالمنتخب الوطني، عبد الفتاح قنبيج، أن منتخب فرسان المتوسط على استعداد كامل للمواجهة المنتظرة التي ستجمعه أمام ضيفة المصري الجمعة المقبل على ملعب برج العرب.

وفي تصريحات لـ أخبار ليبيا 24، تابع عبد قنبيج، “منتخب مصر منتخب قوي ويمتلك أسماء كبيرة على غرار محمد صلاح لكن هذا لا يمنع المنتخب الوطني من الإيمان بحظوظه”.

وأضاف قنبيج، “نحن جئنا لنحافظ على صدارة المجموعة وبإذن الله سنحقق نتيجة مرضية”.

وفي حديثه عن تشكيلة المنتخب الوطني قال قنبيج، أن ذلك شأن خاص بالمدرب وهومن يختار التشكيلة المناسبة، مشيرا أن كافة اللاعبين على أتم الاستعداد لمواجهة منتخب الفراعنة.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني سيخوض غدا الخميس حصة تدريبة على ملعب برج العرب وهي الأخيرة قبل مواجهة نظيره المصري.

يشار إلى أن المنتخبان سيلتقيان في مباراة العودة ببنغازي يوم 11 من الشهر ذاته وتأتي المباراتين ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.