خطوات الزراعة في طبرق لمكافحة ذبابة الفاكهة

أخبارليبيا24- خاص

كشف منسق قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في طبرق حدوث مفتاح المنفي أنهم وضعوا مصائد في عدد من المزارع بمدينة طبرق تخوفا من وجود ذبابة الفاكهة.

وأضاف المنفي لـ”أخبارليبيا24″ أن هذه الخطوة استباقية وضعنا عدد من المصائد والتي تفسد فاكهة الخوخ والقرعيات.

وتابع منسق الزراعة :”وجدنا هذه الذبابة في مزرعة واحدة جنوب طبرق، كما وضعنا هذه المصائد في سوق الخضروات الرئيسي”.

وأشار إلى أن هذه الذبابة تعتبر آفة تفسد فاكهة الخوخ والقرعيات في هذا الموسم وتصبح الفاكهة غير صالحة للاستهلاك البشري.

وأوضح المنفي أن الفريق الوقائي التابع لقسم الوقاية يقوم بزيارات ميدانية للمواقع التي وضعت فيها هذه المصائد.

وختم منسق الزراعة تصريحه :”قطاع الزراعة في طبرق يقوم بمتابعة كل الآفات التي تفسد المزروعات ونحن نعرف هذه الآفات ومواسمها ونقوم بالوقاية منها حفاظاً على الإنتاج الزراعي بالمنطقة”.