تعرف على تفاصيل مداهمة أكبر مصنع للخمور في بنغازي

أحبار ليبيا 24

تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن بنغازي من ضبط شخص يدير مصنع خمور بمنطقة أرض بعيرة يعد من أكبر مصانع الخمور بالمدينة.

وأوضحت المديرية على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن عملية الضبط تمت عقب ما وردت من معلومات من الوحدات التابعة للقسم تفيد بوجود مصنع من أكبر مصانع الخمور داخل منطقة أرض بعيرة يتم توزيع الخمور من خلاله داخل مناطق مدينة بنغازي.

وأضافت مديرية أمن بنغازي أنه فور ورود هذه المعلومات أصدر رئيس القسم العميد سليمان بوشيبة عقب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وأخذ الإذن بإعداد قوة كبيرة من داخل القسم متمثلة في جميع الوحدات ومداهمة المصنع.

وأشارت المديرية إلى أن جهود الرجال أسفرت عن ضبط الشخص القائم على هذا النشاط غير المشروع وتحريز كامل الكمية ومعدات المصنع داخل قسم البحث الجنائي بمديرية الأمن.

ولفتت مديرية أمن بنغازي أن تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة حسب الإجراءات القانونية المُتبعة.