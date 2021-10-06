بماذا وصف بلحيق المجلس الأعلى للدولة؟

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قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن المجلس الأعلى للدولة لا يريد إجراء الانتخابات في موعدها خاصة الانتخابات الرئاسية.

وأضاف بليحق في مداخلة مع قناة العربية أن مجلس النواب وفقًا للإعلان الدستوري هو السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب الليبي وهو السلطة التشريعية المناط بها إصدار التشريعات والقوانين.

وأوضح المتحدث أن مجلس النواب خاض أكثر من مرة محاولات للتوافق مع المجلس الأعلى للدولة لكن للأسف باءت بالفشل لعرقلة مجلس الدولة لتلك الملفات أهمها وآخرها هو ملف المناصب السيادية.

وتابع :”تم الاتفاق على آلية لتوزيع المناصب السيادية بعد الاتفاق على هذه الآلية واعتمدها مجلس الدولة وبعد أن شرع النواب في تعيين المناصب السيادية وفق الآلية المتفق عليها في بوزنيقة أخل مجلس الدولة بهذا الاتفاق ولم يلتزم به ولم يتم تغيير المناصب السيادية إلى يومنا هذا رغم مرور أشهر على إحالة مجلس النواب ملفات المترشحين إلى مجلس الدولة”.

وقال بلحيق :”لم نلتمس من مجلس الدولة أي نية في إنهاء الحالة الموجودة حاليًا في البلاد، إضافة لمحاولة عرقلتهم مرارا وتكرارا لمشروع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وخاصة الرئاسية”.

ويضيف المتحدث :”من المفارقات التي يجب توضيحها هي أن مجلس النواب انطلق في صياغة قانون انتخاب مجلس النواب القادم من خلال القانون رقم 10 لسنة 2014 ومن أصدر هذا القانون أو أقره هو المؤتمر الوطني العام السابق”.

وتابع بليحق :”هذا المؤتمر تحول بعد الصراعات وحرب فجر ليبيا وغيرها بناء على اتفاق الصخيرات إلى المجلس الأعلى للدولة وبالتالي هذا المجلس الذي يعارض القانون الآن هو ذات المؤتمر الوطني الذي أصدر هذا القانون رقم 10 لسنة 2014.

وأكد المتحدث الرسم باسم مجلس النواب :”بهذا يتضح أن ليس الهدف الاعتراض على قانون الانتخابات من قبل المجلس الأعلى للدولة إنما الغرض هو عرقلة إجراء الانتخابات”.