بعد التحريض على انتخاب الرئيس.. حزب الإخوان يتمرد على “قانون البرلمان” جماعة الإخوان تعيش حالة غير مسبوقة من الموت السريري

أخبار ليبيا 24

أعلن حزب العدالة والبناء – الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية – عن اعتراضه لقانون الانتخابات البرلمانية الصادر عن مجلس النواب الليبي.

وقال الحزب، في بيانه أمس الثلاثاء، إنه تابع باهتمام بالغ، مجريات جلسة مجلس النواب الليبي ليومي الإثنين والثلاثاء، والتي أسفرت عن إعلان المتحدث باسم المجلس اعتماد قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، على حد قوله.

ولفت الحزب، إلى أن موقفه ثابت والمتمثل في رفضه إصدار القوانين واعتمادها دون أساس قانوني صحيح، لا سيما تلك القوانين التي تحدد وترسم ملامح المرحلة المقبلة، والتي من المفترض أن تستند على مواد الاتفاق السياسي المعنية بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، على حد تعبيره.

وأضاف الحزب أنه سجل رفضه إغفال القانون لنظام القائمة الحزبية واقتصاره على النظام الفردي كأساس وحيد تجرى عليه الانتخابات، في خطوة تتعارض مع أساسيات النظام الديمقراطي الذي يقوم على وجود أحزاب سياسية فاعلة تتشكل منها المجالس النيابية وينتظم في ظلها الخلاف السياسي، على حد قوله.

وادعى الحزب إنه يكرر دعوته للبعثة الأمم المتحدة والدول الفاعلة في المشهد الليبي إلى الاعتراف فقط بالأساسات القانونية التوافقية الصحيحة، وعدم الاعتراف بأي خطوة لا تسهم بحال من الأحوال في حل الأزمة الليبية المراد إنهاؤها باستحقاق الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، على حد زعم البيان.

يشار إلى أن البرلمان أقر قانون انتخاب مجلس النواب الجديد في جلسة، أمس الأول الإثنين، وبذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.