بحث أوضاع أكثر من 300 عائلة نازحة في طبرق

أخبار ليبيا 24-خاص

نوقش، اليوم الأربعاء، الوضع الإنساني لنحو 325 عائلة نازحة من عدة مدن إلى مدينة طبرق.

وبحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية مع مروان الحاسي مدير إدارة العمليات بالهيئة الليبية للإغاثة أوضاع تلك الأسر النازحة من سرت ومرزق وتاورغاء وجنوب طرابلس وترهونة ودرنة وبنغازي.

وأكدت الهيئة الليبية للإغاثة، بأنها ستقدم المساعدات لهم خلال شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الحالي.

وتشمل المساعدات ذوي الدخل المحدود خلال الخطة القادمة للهيئة من العام القادم.

وجرى خلال الاجتماع، بحث التنسيق والشراكة بين بلدية طبرق وهيئة الإغاثة وتفعيل دورها بالبلدية.

وأكد الحاسي، أن الهيئة قدمت مساعدات غذائية لعدد 149 أسرة في طبرق أوضاعهم سيئة خلال ثلاثة الأشهر الماضية.