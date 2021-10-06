اللجنة العسكرية تجتمع في جنيف لجدولة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية

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انطلقت، اليوم الأربعاء، اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في جنيف لوضع خطة عمل لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.

وتعقد الاجتماعات، الذي تيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

واجتمعت اللجنة العسكرية، الثلاثاء قبل الماضي، في طرابلس لبحث آلية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.

وشهد ذلك اللقاء، حضور قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال ستيفن تاونسند، والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، إضافة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وفي افتتاح اجتماع اليوم، قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، إن الأمم المتحدة ستعمل على إرسال مراقبين أممين لمراقبة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

وأضاف كوبيش، أن المراقبين الأميين سيعملون تحت إشراف اللجنة العسكرية لمراقبة عملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا والتحقق منها.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة؛ فإن أعداد المرتزقة في ليبيا تتجاوز الـ 20 ألف مرتزق.

وأكد كوبيش، أن انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا أمر معقد ومصدر قلق لليبيا، وكذلك مبعث انشغال لدول المنطقة وللمجتمع الدولي.

كما أكد، أن الأمم المتحدة تقف وشركائها الدوليين على أهبة الاستعداد لدعم في هذا المسعى بكل قوة.

وقال إن الأمم المتحدة تحث اللجنة العسكرية على وضع خطة العمل المطلوبة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

ولفت إلى أن هذه الخطة سيسترشد بها أيضا الدعم المقدم من المجتمع الدولي للجهود الليبية نحو توحيد الجيش، وكذلك جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني ​​في ليبيا، مع ما يترتب على ذلك من أثر على استقرار المنطقة.