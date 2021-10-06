الكوني: الرجال فشلوا في قيادة ليبيا وعلى المرأة أن تتقدم لإنقاذها

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حثّ، النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، اليوم الأربعاء، المرأة الليبية إلى خوض غمار الانتخابات المقبلة بقوة واقتدار، داعيًا إياها إلى المشاركة في التغيير الجذري لليبيا.

جاء ذلك في، احتفالية انطلاق مبادرة إعداد الخطة الوطنية قرار مجلس الأمن 1325، التي أقيمت اليوم بالعاصمة طرابلس.

وقال الكوني، “في الانتخابات القادمة يجب أن تعد النساء العدة لخوض الانتخابات باقتدار”.

وأضاف مخاطبًا المشاركات في الاحتفالية، “لا نريدكن أن تمنحن أصواتكن للرجل، بل أن تمنحنها لأنفسكن لتشهد ليبيا التغيير الجذري الذي فشل الرجال في قيادته”.

وواصل، “من المهم تضميد جراح أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا من العشرية السابقة والصعبة عليهن جميعا، لذا من المهم مشاركة المرأة مشاركة حقيقة، ليس لإدلاء أصواتها وإنما لكي تسهم في المشاركة بالمرحلة القادمة”.

وقال الكوني، “على المرأة أن تكون صاحبة القيادة، ونتوق أن نرى برلمان ذو أغلبية نسائية وأن نرى رئاسة دولة نسائية وهذا ليس بالصعب”.

وأكد الكوني، أن “المرأة الليبية قادرة أنت تتقدم صفوف الرجال وتنقذ وطنها وشعبها بفعل المحكات التي عاشتها وأصبح بمقدورها أن تكون رقما صعبا”.