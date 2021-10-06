“العنصرية”..تُكسب موظفًا سابقًا في “تيسلا” 137 مليون دولار

أخبارليبيا24

حكم قاض في كاليفورنيا على شركة “تيسلا” للسيارات الكهربائية بدفع تعويض لموظف سابق قدره 137 مليون دولار.

وكشف المحامي المتخصص في الحقوق المدنية لاري أورغان لوكالة فرانس برس إن هذا الحكم بسبب تغاضي الشركة عن ممارسات عنصرية كانت تطال رجلًا أسودًا في أحد مصانعها.

وأضاف أورغان :”لقد قرروا دفع مبلغ قد يشكل ناقوس خطر للشركات الأمريكية لدفعها إلى عدم انتهاج سلوك عنصري وعدم السماح باستمرار العنصرية”.

وعمل أوين دياز مشغلا لمصعد شحن بين يونيو 2015 ويوليو 2016 في مصنع “تيسلا” في فريمونت بولاية كاليفورنيا، حيث تعرض لإهانات عنصرية وسط بيئة عمل عدائية تجاهه.

وأوضح دياز وفق ما ورد في وثائق قضائية أن العمال السود في المصنع حيث يعمل ابنه أيضا، كانوا يتعرضون باستمرار لإساءات عنصرية، ورغم الشكاوى التي تقدم بها إلى مسؤوليه التنظيميين، لم تتفاعل “تيسلا” مع القضية لإنهاء العنصرية المتمادية في حقه.

وجاء في الشكوى أن “الصورة التقدمية لـ”تيسلا” واجهة تخفي معاملة متخلفة ومهينة في حق الموظفين الأمريكيين السود.

وأمر القاضي في محكمة سان فرانسيسكو الفدرالية الإثنين بدفع تعويضات إجمالية لدياز بقيمة 136,9 مليون دولار، على ما أكد لاري أورغان.

وتُقدّر قيمة “تيسلا”، الرائدة في مجال السيارات الكهربائية، بحوالى 780 مليار دولار، أما رئيسها إيلون ماسك فهو حاليا أثرى أثرياء العالم، إذ تُقدّر ثروته بـ211 مليار دولار بحسب مؤشر “بلومبرغ بليونيرز إندكس”.