الدبيبة يعلن إنشاء مركز “خدمة المواطن” الليبي الدبيبة يخرج عن خارطة الطريق المحددة من قبل لجنة الحوار السياسي

أخبار ليبيا 24

أعلن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، عن إنشاء «مركز خدمة المواطن»، ومنحه الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع ديوان مجلس الوزراء.

وبحسب قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2021، فإنه نص على أن يدار المركز من خلال مدير عام ونائب له، يصدر بتسميتهما قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ووفقا للقرار، فإن المركز يتولى النظر في تظلمات واستفسارات المواطنين ذات العلاقة بعمل الحكومة والوزارات والجهات التابعة لها، خاصة دراسة التظلمات وتصنيفها حسب الاختصاص والتنسيق مع الجهات المعنية وسرعة الرد، والعمل على تطوير الوسائل والطرق لاستقبال تظلمات واستفسارات المواطنين.

كما يحيل المركز، التظلمات التي تستوجب اتخاذ إجراءات عملية بشأنها إلى الجهات المختصة، بالإضافة إلى فرز وتبويب التظلمات وتوثيقها حسب مضمونها، وعلاقتها بالجهات المعنية.

ويختص المركز بعقد الاتفاقيات والتعاون مع الجهات والشركات الوطنية للقيام بمهامه، وتنفيذ رؤية الحكومة ورئيسها للتواصل مع المواطنين، بالإضافة إلى تحديد الآلية المناسبة لاستقبال التظلمات واستفسارات المواطنين، وتعديلها وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة. وأتاح القانون في مادته الثالثة للمركز تنفيذ اختصاصات أخرى يسندها مجلس الوزراء أو رئيسه.

نص القرار، في مادته السابعة، على أن يكون للمركز مندوب بجميع الوزارات والجهات ذات العلاقة، يختص باستقبال التظلمات، التي تدخل ضمن اختصاصه ومتابعتها، واقتراح التعديلات اللازمة على النماذج الناظمة لعمل التظلم أو المسببة له، بالإضافة إلى البحث في التظلم المتعلق بالجهة المندوب فيها، ورفع التوصيات لأي منها إلى الوزير المختص، في حال تعثر حلها.