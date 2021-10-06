الجروشي يعلق على إصدار قانون الانتخابات البرلمانية

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ذكر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي طارق الجروشي أنه بإصدار مجلس النواب لقانون الانتخابات البرلمانية يكون قد أنهى واجباً وطنياً قانونياً.

وأضاف الجروشي أن إصدار قانون الانتخابات البرلمانية إدراكا من المجلس للمسؤولية الوطنية والدور المنوط به تعزيزا للديمقراطية وتلبية لطموحات الشعب الليبي.

وأوضح عضو اللجنة أن موعد الانتخابات البرلمانية سيكون مع الجولة الثانية لانتخاب الرئيس وذلك لإنهاء الانتخابات معا في خطين متوازيين ومحددين.

وأفاد الجروشي أنه تم رفض الملاحظات التي أحيلت من المفوضية على قانون انتخاب الرئيس وعدم تعديل القانون بناء على ملاحظات المفوضية بسبب عدم جوهرية تلك الملاحظات.

وأعلن الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، الإثنين، إقرار المجلس للقانون.

وقال بليحق في تصريح صحفي: “بذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.