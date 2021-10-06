البدري يتحدث قبل مواجهة الجمعة مع مصر

6 أكتوبر، 2021 8:54 م
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صانع ألعاب المنتخب الليبي لكرة القدم، فيصل البدري

أخبار ليبيا24

تحدث، صانع ألعاب المنتخب الليبي لكرة القدم، فيصل البدري، قبل المواجهة المرتقبة التي تشغل بال الليبيين مع المنتخب المصري بالجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكتب البدري على حسابه في “فيسبوك”، “والله ولي التوفيق” في إشارة إلى اللقاء المهم الذي سيعزز صدارة ليبيا بالمجموعة السادسة للمنتخبات الأفريقية.

وستقام مباراة ليبيا ومصر الجمعة المقبلة 8 أكتوبر 2021 الساعة التاسعة مساء على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل منتخب ليبيا المركز الأول في المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، يليه منافسه منتخب مصر بالمركز الثاني برصيد أربع نقاط.

وفاز منتخب ليبيا على كل من الغابون وأنغولا واللقاء المقبل هو الأول مع منتخب مصر.

6 أكتوبر، 2021 8:54 م
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