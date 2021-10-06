الأعلى للدولة يرفض إقرار النواب قانون الانتخابات التشريعية

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أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه لمصادقة مجلس النواب على قانون الانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر المقبل.

ووصف المجلس نقلا عن المتحدث باسمه محمد عبد الناصر أنه يرفض هذا الإجراء بـ “التصرفات أحادية الجانب” لإنجاز القوانين الانتخابية.

وأكد عبدالناصر أن المجلس يرفض خروقات مجلس النواب المستمرة للاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري، آخرها إصداره قانون انتخاب البرلمان.

وأوضح المتحدث باسم المجلس أن مجلس الدولة يؤكد دعمه والتزامه بموعد الانتخابات في 24 ديسمبر القادم، محملا المسؤولية على مجلس النواب وأعضائه في حال حدوث أي تأجيل أو تعطيل لموعد الانتخابات.

وكان المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أكد الإثنين أن المجلس صادق على قانون الانتخابات التشريعية.

وأضاف بليحق أن مجلس النواب انتهى من المهام المكلف بها بإقرار القوانين الانتخابية المنظمة للعملية الانتخابية نهاية العام الجاري.