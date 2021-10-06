اعتداء جديد على خط مياه منظومة شمال مدينة بني وليد

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عن اعتداء جديد بالمسار الأوسط بالمنظومة شمال مدينة بني وليد.

وقال الناطق باسم الجهاز صلاح الساعدي في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، إن أحد المواطنين اعتدى على أحد غرف الصمامات بالمسار الأوسط إجراء وصله غير شرعية، ما نتج عنه تسرب كميات كبيرة من المياه .

الساعدي أوضح، أن فرق الصيانة باشرت العمل لإصلاح العطل ووقف تسرب المياه، لافتاً أن مبدئياً سيتم تخفيض ضغط تدفق المياه بالمسار لإجراء الصيانة، متمنياً عدم اللجوء إلى إيقاف ضخ المياه .

يذكر أن منظومة النهر الصناعي تتعرض للاعتداءات بشكل متكرر من قبل المواطنين الذين يقومون بوصلات غير شرعية، فضلاً عن المخربين الذين يعتدون على مكونات الشبكة بالسرقة والتخريب المتعمد والتفجير.