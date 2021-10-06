استمرار تسليم صكوك منحة الزواج بمصراتة

6 أكتوبر، 2021 10:01 م
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أخبار ليبيا24

تستمر في مصراتة هذه الأيام عملية تسليم الصكوك للمستفيدين من منحة الزواج المقدمة من حكومة الوحدة.

وأوضحت بلدية مصراتة، أن عملية التسليم تتم وفق الإجراءات الرسمية المتبعة، ومن خلال الحضور الشخصي للمستفيدين من هذه المنحة .

وأعلنت الحكومة، أن منظومة التسجيل في منحة الزواج، قد توقفت بعد وصولها للعدد المستهدف وهو 50 ألف شاب وشابة .

وفي 05 سبتمبر الماضي أطلقت الحكومة خدمة التقديم على المنحة إلكترونيا، البالغة 40 ألف دينار مناصفة لكل شاب وشابة مقبلين على الزواج.

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6 أكتوبر، 2021 10:01 م
16

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