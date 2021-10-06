ابنة عمرو دياب تصدم جمهور والدها وتفضح سرا خطيرا عنه

أخبار ليبيا 24

لفتت الشابة “نور” ابنة النجم المصري، عمرو دياب، الأنظار بعدما كشفت أسرارا جديدة عن علاقتها بأسرتها وخاصة والدها، وتحدثت مع الجمهور حول حياتها في لندن، وصدمت الجمهور بحديثها عن طبيعة علاقتها بوالدها.

وتحدثت الشابة “نور” خلال فيديو لها عبر حسابها على “إنستغرام”، وأجابت عن سؤال أحد المتابعين حول العلاقة المادية بينها وبين والدها، معلنة أنها مستقلة مادياً عن أسرتها، ولا تحصل على أموال من والدها عمرو دياب ولا ينفق عليها منذ سنوات، لأنها شخصية عصامية وتحرص على الإنفاق على نفسها .

كما كشفت عن آخر لقاء لها مع والدها، وقالت إنها رأته لآخر مرة قبل أزمة فيروس كورونا، وأضافت أنها مستقلة عن أسرتها وتعيش بمفردها في لندن، وتعمل في مجال الموضة، وأكدت على حبها لوالدها ووالدتها شيرين رضا، وأشارت إلى أن انتقالها إلى القاهرة أمر صعب في الوقت الحالي، لأنها ستبحث عن منزل هناك.

كذلك، أعلنت نور عمرو دياب حبها لأغنية “نور العين”، وتفكر في عمل فيديو راقص لها على الأغنية، خاصة أنها ترقص عليها برفقة خطيبها.

هذا وكانت نور عمرو دياب قد احتفلت بخطبتها مؤخراً، ونشرت صورة لها مع خطيبها أثناء تقديمه لخاتم الخطوبة لها، وظهرت نور عمرو دياب في الصور وهي متفاجئة أثناء جلوس خطيبها على ركبته لتقديم خاتم الخطوبة لها.

كما كشفت عن مفاجأة خطيبها لها بتقديم خاتم الخطوبة بدون ترتيب مسبق، وتغزلت في خطيبها قائلة “أحبك”، وقالت “اعتقدت أنها مجرد جلسة تصوير.. وفاجأني حب حياتي بعرض خاتم الخطوبة”.