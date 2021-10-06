إنفوغرافيك| مخصصات المصارف التجارية من منحة الزوجة والأبناء
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
– المصرف المركزي سيحيل الأسبوع المقبل المخصصات المالية عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
– القيم سيتم إيداعها في حسابات وزارة الشؤون الاجتماعية لإيداعها في حسابات المواطنين.
قيمة المخصصات في المصارف التجارية:
– مصرف الجمهورية 256.7 مليون د.ل
– مصرف الأمان 272.98 مليون د.ل
– مصرف الوحدة 128.4 مليون د.ل
– مصرف الصحاري 61.8 مليون د.ل
– التجاري الوطني 161.2 مليون د.ل
– شمال أفريقيا 56.1 مليون د.ل
– التجارة والتنمية 57.7 مليون د.ل
– مصرف الواحة 15.2 مليون د.ل
– المصرف المتحد 12.1 مليون د.ل
– الإجماع العربي 7.2 مليون د.ل
– التجاري العربي 1.7 مليون د.ل