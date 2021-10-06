إنفوغرافيك| مخصصات المصارف التجارية من منحة الزوجة والأبناء

6 أكتوبر، 2021 9:21 م
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

– المصرف المركزي سيحيل الأسبوع المقبل المخصصات المالية عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

– القيم سيتم إيداعها في حسابات وزارة الشؤون الاجتماعية لإيداعها في حسابات المواطنين.

قيمة المخصصات في المصارف التجارية:

– مصرف الجمهورية 256.7 مليون د.ل 

– مصرف الأمان 272.98 مليون د.ل 

– مصرف الوحدة 128.4 مليون د.ل 

– مصرف الصحاري 61.8 مليون د.ل 

– التجاري الوطني 161.2 مليون د.ل 

– شمال أفريقيا 56.1 مليون د.ل 

– التجارة والتنمية 57.7 مليون د.ل 

– مصرف الواحة 15.2 مليون د.ل 

– المصرف المتحد 12.1 مليون د.ل 

– الإجماع العربي 7.2 مليون د.ل 

– التجاري العربي 1.7 مليون د.ل   

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6 أكتوبر، 2021 9:21 م
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