أول سيارة طائرة في العالم تعمل بمحرك بي أم دبليو

أخبار ليبيا 24

الكثير من الاختراعات التي يتم الكشف عنها توصف بالأغرب حول العالم، وهذا ما حدث مع اختراع البريطاني ستيفان كلاين لأول سيارة طائرة في العالم.

وسجل البروفيسور ستيفان كلاين، اختراعه لأول سيارة طائرة في العالم، ففي دقيقتين و15 ثانية تحولت السيارة إلى طائرة وحلقت في رحلة جوية مدتها 35 دقيقة بين المطارات الدولية في براتيسلافا ونيترا في دولة سلوفاكيا.

وكشف كلاين أن السيارة التي قدمها تحمل اسم AirCar وتعمل بمحرك من شركة بي إم دبليو وتعمل بوقود عادي، ليس هذا كل شيء، بل يمكن للسيارة أن تطير لمسافة تصل إلى 1000 كيلومتر أي ما يعادل 600 ميلا على ارتفاع 8200 قدم أي 2500 متر، وسجلت 40 ساعة في الجو حتى الآن.

وفي تصريحاته التليفزيونية، قال أن عملية تحويل السيارة إلى طائرة تستغرق دقيقتين و15 ثانية، ويمكن أن تحمل شخصين بحد أقصى للوزن يبلغ 200 كيلو جرام للشخصين ولفت إلى أنه لا يمكن للسيارة الطائرة الإقلاع والهبوط بشكل عمودي إنما تتطلب مدرجاً لتنفيذ تلك العملية، على عكس النماذج الأولية للطائرات بدون طيار.