أبرز نقاط اجتماع الكبير مع مدراء المصارف

6 أكتوبر، 2021 2:33 م
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اجتماع الكبير ومدراء المصارف
اجتماع الكبير ومدراء المصارف

أخبارليبيا24

استعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير اليوم الأربعاء تنفيذ خطة توفير السيولة التي أطلقها المصرف مطلع هذا العام.

وشدد الكبير خلال الاجتماع مع عدد من المدراء العامون للمصارف التجارية على المصارف القيام بدورها في إحياء النشاط الاقتصادي وتمويل المشروعات وفق الآجال المحددة.

وناقش محافظ المصرف المركزي ما اتخذته المصارف التجارية بشأن تنفيذ رؤية المصرف لتحريك عجلة الاقتصاد وإطلاق المشروعات.

وتم خلال الاجتماع إطلاق نشاط التأجير التمويلي، ومتابعة تنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لتطوير خدمات الدفع الإلكتروني (الرقمنة Digitization).

وأشار المركزي إلى أن هذا الاجتماع تنفيذاً لرؤية مصرف ليبيا المركزي بالشراكة مع حكومة الوحدة الوطنية لتفعيل دور المصارف التجارية في تحريك عجلة الاقتصاد وتمويل المشروعات.

6 أكتوبر، 2021 2:33 م
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