“50” ألف دينار مقترح لدعم كل أسرة ليبية

أخبار ليبيا 24

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن أعضاء البرلمان صوتوا بالموافقة اليوم الثلاثاء على مقترح صرف “50” ألف دينار ليبي لكل عائلة ليبية .

وقرر المجلس بأغلبية أعضائه إحالة مقترح القانون إلى اللجنة التشريعية لصياغته، ومن ثم البدء في تنفيذه .

وصوت المجلس بأغلبية أعضائه في جلسة اليوم على إضافة مادة في قانون انتخاب مجلس النواب الذي أقرهُ المجلس في جلسة أمس الإثنين، وتنص على ضرورة إعادة توزيع المقاعد في كافة الدوائر الانتخابية مع مراعاة اخر تعداد سكاني والمساحة الجغرافية، ليتم الالتزام به من قبل السلطة التشريعية القادمة لحفظ حقوق الدوائر الانتخابية المُتظلمة من التوزيع الحالي للمقاعد.