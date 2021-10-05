وزير التعليم: هناك ضوابط لمن ينطبق عليهم قانون الزيادة

أخبارليبيا24

كشف وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف أن الزيادة وفق القانون رقم 4 لسنة 2018 ووفق قرار الحكومة 524 هي لجميع المعلمين.

واستطرد المقريف بحسب منصة حكومتنا على “فيسبوك” :”لكن هناك ضوابط سيتم تفعيلها من خلال لجنة شكلتها الوزارة تعمل الآن لتخرج بنتائج يتم إحالتها إلى وزارة المالية.

وعن عقود المعلمين لعام 2020-2021 والإفراجات المتعقلة بها قال الوزير :”كل العقود التي تم توقيعها مع وزارة التربية والتعليم بمراقباتها المختلفة، قد أُحيلت إلى وزارة الخدمة المدنية لدراستها وفق المعايير والاشتراطات الموجودة”.

وأكد المقريف أن الإفراجات ستكون قريباً لعدد 62 ألف عقد، قائلا :”نتأسف على وضع المعلمين الذين ظلوا يدرسون لسنوات دون الإفراجات عن مرتباتهم”.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية لدراسة كل الإشكاليات، واتفقنا على آلية معينة للعمل وتقوم وزارة الخدمة المدنية الآن بحصر كل المستهدفين، وكل هذا رغم عدم اعتماد الميزانية ووصول المخصصات للوزارة”.

وأوضح وزير التعليم :”سبب تراكم الإفراجات إطلاق يد المراقبات في التعاقد مع معلمين جدد، دون النظر إلى مستوى الاحتياج الوظيفي،”.

وحول تعديل الدرجات قبل إضافات الزيادة أكد أنه تم التنسيق مع قسمي المطابقة والمرتبات التابعة لوزارة المالية أن مراقبي التعليم بالمناطق يقومون بتحديد موعد لقاء مع هذه الأقسام المختصة لتسليم كشف تحليلي وتفصيلي.

أخبارليبيا24

كشف وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف أن الزيادة وفق القانون رقم 4 لسنة 2018 ووفق قرار الحكومة 524 هي لجميع المعلمين.

واستطرد المقريف بحسب منصة حكومتنا على “فيسبوك” :”لكن هناك ضوابط سيتم تفعيلها من خلال لجنة شكلتها الوزارة تعمل الآن لتخرج بنتائج يتم إحالتها إلى وزارة المالية.

وعن عقود المعلمين لعام 2020-2021 والإفراجات المتعقلة بها قال الوزير :”كل العقود التي تم توقيعها مع وزارة التربية والتعليم بمراقباتها المختلفة، قد أُحيلت إلى وزارة الخدمة المدنية لدراستها وفق المعايير والاشتراطات الموجودة”.

وأكد المقريف أن الإفراجات ستكون قريباً لعدد 62 ألف عقد، قائلا :”نتأسف على وضع المعلمين الذين ظلوا يدرسون لسنوات دون الإفراجات عن مرتباتهم”.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية لدراسة كل الإشكاليات، واتفقنا على آلية معينة للعمل وتقوم وزارة الخدمة المدنية الآن بحصر كل المستهدفين، وكل هذا رغم عدم اعتماد الميزانية ووصول المخصصات للوزارة”.

وأوضح وزير التعليم :”سبب تراكم الإفراجات إطلاق يد المراقبات في التعاقد مع معلمين جدد، دون النظر إلى مستوى الاحتياج الوظيفي،”.

وحول تعديل الدرجات قبل إضافات الزيادة أكد أنه تم التنسيق مع قسمي المطابقة والمرتبات التابعة لوزارة المالية أن مراقبي التعليم بالمناطق يقومون بتحديد موعد لقاء مع هذه الأقسام المختصة لتسليم كشف تحليلي وتفصيلي.