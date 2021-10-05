هل تعلم عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح ضد كورونا في طبرق؟

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق عبدالمنعم اسويكر، اليوم الثلاثاء إن المواطنين الذين تلقوا التطعيمات ضد كورونا ام يتجاوز 15 ألف شخص.

وأوضح أسويكر في تصريح خاص لـ”أخبارليبيا24″ أن هذا العدد لمتلقي اللقاح في مدينة طبرق بسبب عزوف المواطنين.

وأفاد مدير إدارة الخدمات الصحية أنه يجب أن تصل التطعيمات في بلدية طبرق لعدد 100 ألف حتى نصل إلى الحماية الاجتماعية.

وتابع أسويكر :”نتخوف من الموجة القادمة للفيروس المتحور ( دلتا الهندية ) خلال شهر ديسمبر القادم ونتوقعها سوف تكون الأقوى”.

وواصل مدير الإدارة دعوته للمواطنين لتلقي التطعيمات فهي متوفرة في كل المراكز داخل المدينة وخارجها.

وأشار إلى أن 1000 طعم من لقاح فايزر الأمريكي وصلت إلى المدينة، هي الجرعة الثانية لمن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.

وطالب أسويكر المواطنين الذين مضى على تطعيمهم الجرعة 28 يوم بالحضور إلى المراكز المعتمدة لتلقي التطعيم.

ولفا إلى أن التطعيمات الموجودة لديهم هي الروسي الجرعة الأولى والإنجليزي الجرعتين الأولى والثانية والصيني الأولى والثانية.

وأفاد مدير الإدارة أنه لديهم عدد 9 مراكز لتطعيم ضد كورونا من عين الغزالة غرباً إلى كمبوت شرقا، إضافة إلى 3 فرق متحركة لتطعيم كبار السن والعجزة والمرضى في منازلهم.