معيتيق : اتمنى كل التوفيق والسداد للمترشحين

أخبار ليبيا 24

هنأ نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق، أحمد معيتيق، الشعب الليبي بصدور قانون الانتخابات البرلمانية من قبل مجلس النواب.

معيتيق وقال في تغريدة له عبر تويتر اليوم الثلاثاء “هنيئاً للشعب الليبي بالمصادقة على قانون الانتخابات البرلمانية”.

وأضاف “يعتبر هذا الحدث خطوة إيجابية نحو التغيير لنسير معاً نحو ليبيا جديدة، ليبيا و بناء المؤسسات، قانون الانتخابات البرلمانية الصادر عن مجلس النواب لهذا اليوم خطوة في اتجاه ليبيا الواعدة نبارك للشعب الليبي هذا الاستحقاق المهم وعودة الشرعية لأصحابها متمنيا كل التوفيق والسداد للمترشحين”.

وأقر مجلس النواب اليوم قانون الانتخابات البرلمانية، مع الموافقة على إجراء بعض التعديلات على تقسيم الدوائر.