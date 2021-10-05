محفظة ليبيا أفريقيا ترد على خبر فقدان 26 مليون دولار

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أكدت إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار أن الخبر المتداول والذي مفاده اختفاء مبلغ مالي من أموال المحفظة وقدره 26 مليون دولار خبر عاري عن الصحة تمامًا.

وأضافت الإدارة في بيان لها أن تداول مثل هذه الأخبار يلحق الضرر الجسيم بعلاقة المحفظة مع شركائها في الداخل والخارج.

وأشارت إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار إلى أن هذا الخبر يؤثر على حسن سير العمل، مشددة على كل وسائل الإعلام تحري الدقة في نشر الأخبار والتواصل مع المحفظة لاستيفاء صحة أي خبر قبل نشره.

وأكدت إدارة المحفظة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الصفحات التي نشرت هذا الخبر الكاذب.

وكانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت منذ يوم أمس أخبارًا تفيد باختفاء مبلغ 26 مليون دولار من إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار.