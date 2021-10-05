مجلس النواب يوجه رسالة لليبيين بعد الانتهاء من إصدار قانون انتخاب البرلمان

أخبار ليبيا24

اعتبرت، هيئة رئاسة مجلس النواب، أن إصدار قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان يضع الشعب أمام مسؤوليته ويعيد الأمانة للشعب الليبي.

وقالت الهيئة، في بيان، إن “بإصدار مجلس النواب للتشريعات والقوانين المنظمة للانتخابات المقبلة يكون قد أنهي مرحلة من أخطر المراحل التي مرت على تاريخ ليبيا الحديث وبعد مُضي سنوات من عدم الاستقرار والحروب والفوضى”.

وأضافت، “آن الأوان لأن ينعم الشعب الليبي بحالة من الاستقرار، وإنهاء المراحل الانتقالية التي أرهقت الليبيين ووصلت بالبلاد إلى مرحلة خطيرة”.

ودعت الهيئة، كافة الأجسام السياسية والتنفيذية بأن تفي بالالتزامات الملقاة على عاتقها أسوة بمجلس النواب.

كما دعت، “كافة السياسيين لتغليب مصلحة الوطن والسمو على أي مصالح شخصية أو حزبية أو جهوية أو قبيلة أو أي هدف عدا ما يحقق مصلحة ليبيا وشعبها”.

وقالت، “فلنجعل من الرابع والعشرين من ديسمبر عرس انتخابي تدخل به بلادنا إلى مرحلة الاستقرار والبناء والمصالحة على كافة المستويات السياسي منها والاجتماعي، لكي نطوي صفحات الاحتراب والخصومة إلى غير رجعة”.

وأعلن الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، الإثنين، إقرار المجلس للقانون.

وقال بليحق في تصريح صحفي: “بذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.