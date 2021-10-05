ما سر حقد مذيعة الجزيرة غادة عويس على فيسبوك

أخبار ليبيا24

كشفت، مذيعة قناة الجزيرة اللبنانية، غادة عويس، عن حقدها الدفين لسنوات تجاه موقع “فيسبوك”، وذلك بالتزامن مع توقف خدمة الموقع لساعات في مختلف أنحاء العالم.

وقالت عويس، مغردة على تويتر، “حقدي على فيسبوك يعود لأعوام كنت فيه مصرّة على عدم استخدامي له، لكنّ المؤسف أن صفحات مزورة أخذت تستخدم اسمي وتنشر الهراء”.

وأضافت، “كلما أقفلت واحدة فُتحت أخرى إلى أن أبلغوني بضرورة فتح صفحة موثقة درءا للتزوير. كان أسلوبا غير مباشر في إجباري على فتح صفحة وأعتبر ذلك انتهاكاً لحريتي.. وللقصة بقية”.

ومع التعطل المفاجئ الذي حدث الإثنين لمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، علقت عويس: “الله لا يرده، ضرره أكثر من نفعه. هذه شركات ربح وطمع، خرّبت الصحافة وأعطت المستبدين منابر للتضليل”.

وتابعت: “الله لا يردّهم وعقبال تويتر وكل مواقع الهراء”. وكانت هذه الجملة قد كتبتها على منصة تويتر.

وأضافت عويس، “هذا ولم أدل بدلوي المتواضع بتطبيق تيك توك وبالثاني المدعو سناب شات: أسخف ما عرفته البشرية!”.

ورأت عويس، أن وسائل التواصل الاجتماعي تستنزف الطاقة، وقالت: “إنه يبدو وكأنه مضيعة للوقت والتمرير الطائش والمحتوى السلبي. ليس مفيدًا حقًا لحياتنا”.

وأضافت، “تساهم هذه المنصات في نشر المعلومات الخاطئة والمضللة وتستفيد منها. يجب أن يتم تنظيمها.”