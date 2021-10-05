ماذا قال “مارك” عن تعطل منصات “فيسبوك” مارك يعلق لأول مرة على أزمة تعطل منصات "فيسبوك"

أخبار ليبيا 24

اعتذر رئيس شركة “فيسبوك”، الملياردير الأمريكي، مارك زوكربيرغ، عن تعطل منصات التواصل الاجتماعي التابعة له، مؤكدا أنها باتت تعود للعمل بشكل طبيعي .

زوكربيرغ قال ، في تدوينة مقتضبة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تمثل أول تعليق منه على الحادث “فيسبوك وإنستغرام وواتس آب وماسنجر تعود الآن للعمل في الإنترنت”.

وأضاف” أعتذر للاضطراب الذي وقع، أعرف المدى الكبير لاعتمادهم على خدماتنا للبقاء على اتصال بالناس الذين تحبونهم”.

وكانت منصات “فيسبوك” و”ميسينجر” و”واتس آب” و”إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، قد واجهت منذ مساء الإثنين، عطلا كبيرا أسفر عن تعليق عملها على نطاق عالمي ما استمر لحوالي 7 ساعات.