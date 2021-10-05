لماذا تعطل فيسبوك ومن هي موظفة فيسبوك السابقة “فرانسيس هاوجين”

أخبار ليبيا 24

الإثنين الرابع من أكتوبر 2021 على تمام الساعة 15:45 بتوقيت جرينتش فوجئ العالم بعطل مفاجئ في منصات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”الانستقرام” و”الواتس اب” فما هو السبب .

خبراء التنقية أكدوا أن العطل ناتج عن وجود خلل في خدمة توصيل البيانات BGP هذه الخدمة هي المسؤولة عن توصيل جميع بيانات المستخدمين لسيرفرات شركة فيسبوك لتمكن مستخدميها من الدخول على المنصات الثلاثة .

ولكن هل تم اختراق فيسبوك؟ السؤال أجاب عليه “دوغ مادوري” مدير وكالة كين تك المتخصصة في تحليل البيانات، مؤكدًا أن أحد الموظفين قام بعمل تحديث لخدمة توصيل البيانات الأمر الذي تسبب في إسقاط وخروج المنصات الثلاثة من شبكة الانترنت وبهذا لم تعد متاحة لدى المستخدمين بمعنى أنها لم تعد مربوطة بالإنترنت .

التحديث تسبب أيضا في عدم قدرة موظفي شركة فيسبوك لمبنى الشركة وذلك الآن بطاقات التعريف الخاصة بهم والمربوطة على فيسبوك أيضا تعطلت بس خروج الموقع من الانترنت .

السبب الأخطر هو أن فيسبوك تعطل عمدا عقب تصريحات موظفة فيسبوك السابقة فرانسيس هاوجين التي تستعد للمثول أمام الكونجرس الأمريكي اليوم الثلاثاء بسبب تصريحات لها في برنامج 60 دقيقة الإخباري الأمريكي .

تصريحات هاوجين أكدت أن سياسات شركة فيسبوك تعطي الأولوية للربح على الصالح العام وقالت إن لديها وثائق تثبت أن شركة فيسبوك تكذب على الجمهور بشأن محاربة خطاب الكراهية والعنف والمعلومات المظللة وهو بعكس ما تقوم به الشركة التي تسمح بنشر معلومات تحمل خطاب كراهية وعنف بهدف تحقيق الأرباح وجني المزيد من الاموال .

هاوجين التي تم توظيفها في فيسبوك عام 2019 والتي عملت لمدة عقد من الزمن في شركة جوجل أكدت أن سياسات فيسبوك تحكمت في الانتخابات الامريكية السابقة وساهمت في أعمال الشغب التي حدث أمام مبنى الكابيتول في السادس من يناير .

ومن أخطر تصريحات هاوجين ” نسخة فيسبوك الموجودة اليوم تمزق مجتمعاتنا وتسبب العنف العرقي في جميع أنحاء العالم”

الأسبوع الماضي شهد أيضا استجواب الكونجرس الأمريكي انتيجون ديفيس رئيس السلامة العالمي في فيسبوك بشأن تقرير نشر في صحيفة وال ستريت جورنال استند الى وثائق هاوجين والتي كشفت أن تطبيق الانستجرام قد يكون خطيرا على الأطفال من خلال آليات البحث عن الصور.

فهل يواجه فيسبوك والتطبيقات التابعة له الانستجرام والواتس اب مشاكل قد تصل إلى حد الاسقاط من الشبكة أو على الأقل وجود مشاكل قضائية من الممكن أن تكشف عن تواطئ دول وجماعات تعاونت مع الشركة وانتهجت سياسات مظللة لمصلحتها؟