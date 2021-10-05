شحن مليون برميل نفطي من طبرق إلى بريطانيا

أخبار ليبيا 24-خاص

غادرت، اليوم الثلاثاء، ناقلة نفطية ميناء الحريقة النفطي في طبرق، بعد شحنها لمليون برميل من النفط الخام.

ورست الناقلة، الإثنين، بالميناء وستتوجه بحمولتها إلى المملكة المتحدة.

وقال، مصدر مسؤول في الميناء، لأخبار ليبيا 24، إن الناقلة النفطية (ليني بي) غادرت ميناء الحريقة بعد شحن مليون برميل من النفط الخام، وهي الآن في طريقها إلى بريطانيا.

وكشف المصدر، أن الإنتاج المستلم الإثنين من حقلي مسلة والسرير، عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة، بلغ 230 ألف برميل.